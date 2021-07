De vraag naar olie trekt de komende tijd geleidelijk aan en komt in de tweede helft van volgend jaar uit boven het niveau van voor de coronacrisis. Die verwachting spreekt oliekartel OPEC uit in zijn maandelijkse rapport over de oliemarkt. Op weg naar die piek verwacht de OPEC nog een dip in de vraag in het eerste kwartaal van komend jaar.