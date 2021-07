„Peter was degene die misdaadjournalistiek echt op de kaart heeft gezet. Hij heeft zich heel erg ingezet voor nabestaanden, hij is gewoon ongelooflijk belangrijk geweest voor de misdaadjournalistiek in Nederland.” Dat zegt Mick van Wely, misdaadverslaggever van De Telegraaf, tegen de NOS. Donderdag overleed De Vries op 64-jarige leeftijd nadat hij vorige week dinsdag in het centrum van Amsterdam werd neergeschoten.