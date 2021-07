Waterschap controleert of dijken langs Maas overlopen

Waterschap Limburg gaat donderdagmiddag waterkerende kades en dijken langs de Maas extra controleren, om te zien of er risico bestaat dat ze overlopen als de afvoer van de Maas donderdagavond een extreem hoge stand bereikt. De waterkeringen langs de Maas zijn berekend op een piekafvoer van 3800 kubieke meter per seconde bij Sint Pieter. Rijkswaterstaat verwacht dat de afvoer zal stijgen naar ruim 3000 kubieke meter per seconde, maar dat kan nog hoger of lager uitvallen.