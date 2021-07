Veel hinder voor binnenvaart door hoog water stroomgebied Maas

De binnenvaart ondervindt veel hinder van de hoge waterstand in het stroomgebied van de Maas. Bij Maastricht is al een keersluis gesloten, waardoor verkeer van binnenvaartschepen in zuidelijke richting door het Julianakanaal is afgesloten. Als de waterstand verder sterk blijft stijgen kan de gehele binnenvaart in Limburg worden stilgelegd, aldus de regiocoördinator voor Zuidoost-Nederland van branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer.