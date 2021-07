Een 26-jarige man uit Den Haag hoeft niet de cel in voor het doden van zijn moeder in augustus vorig jaar, maar krijgt wel tbs met voorwaarden. Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden drie jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist. Maar de rechtbank in Roermond kwam donderdag tot een ander oordeel: Cas A. wordt ontslagen van rechtsvervolging.