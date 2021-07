Telecomprovider KPN en advies- en ingenieursbureau Arcadis komen samen met een nieuwe toepassing om het monitoren van beschermde diersoorten bij bouwprojecten te verbeteren. Met een slimme sensor kan worden gecontroleerd of vogel- en vleermuiskasten echt worden gebruikt. Dat is belangrijke informatie voor bouwers in verband met natuurwetgeving, wat volgens de bedrijven nu regelmatig voor vertraging bij bouwprojecten zorgt.