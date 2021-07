Tien ouderen die donderdagochtend om 01.00 uur uit aanleunwoningen bij een zorgcentrum werden geëvacueerd naar een hotel in Valkenburg, zeggen sindsdien niets meer van overheidsinstanties of hulpinstellingen te hebben vernomen. Ze klaagden daar donderdag aan het eind van de ochtend in hun hotel over. Enkele zeiden dat ze hun medicijnen missen.