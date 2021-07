Het anders in het toeristenseizoen zo drukke centrum van Valkenburg is donderdagochtend veranderd in een grote snelstromende waterpoel en biedt een troosteloos beeld. De Geul heeft het stadshart blank gezet, het kolkende water veroorzaakt witte schuimkoppen en heel wat herrie in de verlaten straten. De bruine waterstromen spoelen op hun weg naar lager gelegen gebieden de winkels, restaurants en hotels binnen.