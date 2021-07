De hoogste Poolse rechter oordeelt pas begin augustus of het Europees Hof van Justitie het laatste woord heeft in het land, of dat het Poolse recht zwaarder weegt dan het Europees recht. Daar zou eigenlijk dinsdag al uitspraak over worden gedaan, maar dat werd toen uitgesteld naar donderdag. Het hof meldt inmiddels op zijn website dat de rechters zich op 3 augustus weer over de kwestie buigen.