De tuchtregeling voor de rechters in Polen is in strijd met het Europese recht, oordeelt het Europees Hof van Justitie. Volgens de hoogste Europese rechter voorziet de tuchtregeling „niet in alle garanties voor onpartijdigheid en onafhankelijkheid” voor de rechters van het Poolse hooggerechtshof en de gewone rechterlijke instanties.