De Australische deelstaat Victoria gaat vijf dagen in lockdown. De autoriteiten hopen zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. „Je krijgt maar één kans om er hard en snel in te gaan”, zei deelstaatpremier Daniel Andrews volgens omroep ABC. „Als je wacht, als je aarzelt of als je twijfelt zal je altijd terugkijken en wensen dat je meer had gedaan op een eerder punt.”