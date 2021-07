Einde lockdowns betekent meer werk voor afvalverwerker Renewi

Afvalverwerker Renewi heeft het in de eerste drie maanden van zijn gebroken boekjaar drukker gehad dan een jaar eerder. Dat was te danken aan het einde van de lockdowns in zijn belangrijkste markten Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Zo kreeg het bedrijf meer afval te verwerken uit onder meer vakantieparken en hotels, maar ook van winkels en restaurants in stadscentra die weer open mochten. Concrete cijfers noemde Renewi niet in zijn handelsbericht.