De Veiligheidsregio Zuid Limburg roept mensen in Bunde op hun auto’s naar hoger gelegen plekken te rijden. Het gaat daarbij om mensen die in de buurt van het riviertje de Geul wonen. Die stijgt snel, omdat de hoogwatergolf vanaf Valkenburg richting Meerssen en Bunde oprukt, aldus de veiligheidsregio. De hoogste waterstand in de Geul wordt donderdagochtend rond 11.00 en 12.00 uur verwacht in Meerssen en Bunde.