Het is nog de vraag of de ademtesten voor het coronavirus, die aanvankelijk veelbelovend leken, in de praktijk wel bruikbaar zijn. De koepel van de GGD’en werkt nog aan een onderzoek naar de tests, en het ministerie van Volksgezondheid wil voor die tijd niet zeggen of ze gebruikt kunnen worden. Volgens de Volkskrant lijken de tests nog deze week te sneuvelen, maar dat is volgens zowel het ministerie als de GGD ongewis.