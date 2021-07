Beurzen New York sluiten overwegend licht hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met overwegend kleine winsten de handel uitgegaan. De aandacht van beleggers op Wall Street ging onder meer uit naar de kwartaalcijfers van de grote banken Bank of America, Citigroup en Wells Fargo. Daarnaast verklaarde voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve dat de Amerikaanse centrale bank nog niet zal overgaan tot het afbouwen van zijn opkoopprogramma’s omdat de economie nog niet sterk genoeg is hersteld van de coronacrisis.