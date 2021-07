Niet alleen in Limburg, ook in België en Duitsland zorgt overvloedige regenval voor veel overlast. Rivieren treden buiten hun oevers. Veel wegen zijn overstroomd en in meerdere plaatsen staat het centrum onder water, berichten Vlaamse media. In Chaudfontaine bij Luik worden 1700 mensen geëvacueerd vanwege het noodweer.