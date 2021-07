De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag licht hoger gesloten, waarbij staalconcern ArcelorMittal koploper was in de AEX-index. Elders in Europa waren ook kleine koersuitslagen te zien op de beurzen. Beleggers bleven wat terughoudend door de zorgen over de hoge inflatie en de economische impact van de opmars van de Delta-coronavariant.