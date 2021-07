Staalconcern Tata Steel, bekend van het hoogovencomplex in IJmuiden, reageert positief op de nieuwe klimaatvoorstellen uit Brussel. Het bedrijf, dat in Nederland vaak in opspraak is omdat het te weinig zou doen aan vergroening, merkt op dat de nieuwe Europese plannen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot in overeenstemming zijn met de eigen ambities.