Tbs voor aanslagpleger Joods restaurant

De rechtbank in Amsterdam heeft 32-jarige Saleh A. veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging vanwege een poging tot brandstichting en vernieling bij het Joodse restaurant HaCarmel in de hoofdstad. Net als het Openbaar Ministerie is de rechtbank van oordeel dat A. op 8 mei 2020 met een terroristisch oogmerk heeft gehandeld. Hij heeft in het restaurant ruiten ingeslagen en het uiteinde van een Israëlische vlag, die door een gat in de ruit heen naar buiten was getrokken, in brand gestoken. A. werd vorig jaar mei opgepakt bij het restaurant met camouflagekleding aan en een ijzeren pijp in zijn hand.