De Europese Commissie wil dat de lucht- en scheepvaart, het wegtransport en de ‘gebouwde omgeving’ fors gaan bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in Europa. Om dat te bereiken wordt het Europese systeem voor emissiehandel (ETS) uitgebreid en verzwaard. Dat stelt vicevoorzitter Frans Timmermans voor in een megapakket van maatregelen in de strijd tegen klimaatverandering.