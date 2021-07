Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis belandt, stijgt verder. In de afgelopen 24 uur zijn 21 mensen opgenomen op een intensive care of verpleegafdeling. Dat is het hoogste aantal sinds 26 juni, bijna drie weken geleden. Precies een week geleden, op 7 juli namen ziekenhuizen acht nieuwe patiënten op.