Gelderland wil dat het Rijk samenwerkt met de provincie om de stikstofproblemen op de Veluwe op te lossen. Volgens Gelderland verdient de Veluwe een aparte status in de landelijke stikstofaanpak, aangezien 40 procent van alle stikstofgevoelige natuur in Nederland op de Veluwe te vinden is. Het merendeel van die stikstofuitstoot komt uit andere provincies, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Peter Drenth.