De migratie via de Middellandse Zee trekt weer aan nadat vorig jaar door de coronapandemie flink minder mensen de oversteek naar Europa probeerden te maken. In de eerst helft van dit jaar deden bijna 76.000 mensen een poging, 58 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verdubbelde het dodental ruim naar 896, aldus de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).