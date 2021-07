Natuurorganisaties: wek duurzame energie buiten natuurgebied op

In bijna de helft van de Nederlandse regio’s zullen de komende jaren mogelijk nieuwe wind- en zonne-energieprojecten in beschermde natuurgebieden of „waardevolle landschappen” komen. In 14 van de 30 energieregio’s bestaat die kans, concluderen Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland na een analyse van de plannen. De organisaties roepen op tot aanpassingen. „We zijn vóór het opwekken van duurzame energie, maar op de juiste plek.”