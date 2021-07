Inflatievrees en coronazorgen houden beurzen in greep

De meeste Europese beurzen lieten woensdag kleine verliezen zien. De inflatievrees en de zorgen over de economische impact van de opmars van de Delta-variant bleven de markten in de greep houden. Dinsdag werd al bekend dat de inflatie in de Verenigde Staten in juni op het hoogste niveau is uitgekomen in bijna dertien jaar. Dat wakkerde de angst aan dat de Federal Reserve (Fed) de steunmaatregelen sneller gaat afbouwen of de rente zal verhogen om de inflatie te beteugelen en de koopkracht van de Amerikanen op peil te houden.