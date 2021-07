Verdachte schietpartij ggz-instelling Den Haag was er op afspraak

De verdachte van een schietincident van maandag 12 in zorginstelling Parnassia in Den Haag had daar op dat moment een afspraak. Twee medewerkers raakten ernstig gewond bij dat incident. Woensdag is een van hen, een 53-jarige man uit Rijswijk, aan zijn letsel overleden. Volgens Parnassia had de verdachte een reguliere afspraak op de locatie. Hij maakte kort erna een eind aan zijn leven. Hij had tot begin dit jaar een wapenvergunning, maar die was ingetrokken na een incident.