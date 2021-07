De Taliban zeggen in de Afghaanse provincie Kandahar een belangrijke grensovergang met buurland Pakistan te hebben veroverd. „Ze hebben hun vlag gehesen en de Afghaanse vlag weggehaald”, bevestigde een bron binnen de Pakistaanse veiligheidsdiensten. De Afghaanse autoriteiten houden vol dat de aanval in het district Spin Boldak is afgeslagen.