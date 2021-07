Woningplatform: huurprijzen vrije sector opnieuw gedaald

Huurprijzen in de vrije sector zijn in het tweede kwartaal opnieuw gedaald. Nieuwe huurders betaalden gemiddeld 2 procent minder per vierkante meter dan een jaar eerder, maakt woningplatform Pararius op uit het huurwoningenaanbod op de eigen site. Vooral het wegblijven van expats tijdens de coronapandemie zorgt voor lagere huurprijzen, zo vermoeden onderzoekers. De daling van de gemiddelde huurprijs is al vier kwartalen aan de gang.