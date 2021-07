Vakbond FNV maakt zich zorgen over hoe Amazon zal omgaan met zijn nieuwe medewerkers in Nederland. Het webwinkelconcern opent woensdag een nieuw bezorgcentrum in de buurt van Schiphol. Maar het Amerikaanse bedrijf staat er wereldwijd volgens FNV niet best op als het gaat om het respecteren van de rechten van zijn werknemers. Daarbij houdt het vakbonden het liefst buiten de deur.