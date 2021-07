Het streefbedrag van 1 miljoen euro is opgehaald voor de vermissingszaak van Tanja Groen. Dat heeft Simon Vuyk, bestuurslid van Stichting De Gouden Tip, dinsdagavond bekendgemaakt in het programma Op1. De actie werd opgezet door Peter R. de Vries, voorzitter van de stichting. Het geld is bedoeld als beloning voor de tip die leidt naar de opsporing van de sinds 1993 vermiste studente.