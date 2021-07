Malta heeft zijn voornemen om niet-gevaccineerde bezoekers te weren onder druk losgelaten. De maatregel zou woensdag ingaan, maar in plaats daarvan worden toeristen en zakenreizigers die niet (volledig) zijn ingeënt verplicht in quarantaine te gaan, meldt de regering van het EU-land. De isolatieperiode werd niet bekendgemaakt, maar voor reizigers uit ‘rode’ landen is dat nu twee weken.