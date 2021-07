Bij een afvalverwerker in Huissen in Gelderland woedt dinsdagavond een grote brand. De vlammen laaien in een loods met afval en dat zorgt voor veel rookontwikkeling, aldus de brandweer Gelderland-Midden. Die meldt dat de bluswerkzaamheden bij het bedrijf aan het Looveer in volle gang zijn, waardoor nog meer rook ontstaat.