GroenLinks is niet democratisch en divers genoeg en is in de jacht op regeringsdeelname een koers ingeslagen die de eigen achterban niet meer herkent. Dat stellen enkele tientallen lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers, verenigd in de groep Kritisch Nieuw GroenLinks. Zij worden gesteund door jongerenorganisatie DWARS.