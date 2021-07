De Grotestraat in het centrum van Almelo is dinsdagavond weer vrijgegeven, nadat de weg een groot deel van de avond was afgezet in verband met de vondst van een onbekend object. De politie heeft het object onderzocht en veiliggesteld, maar kan vanwege verder onderzoek naar het incident niet meer informatie delen, zo meldt ze. De situatie is weer veilig voor omwonenden.