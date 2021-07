Het KNMI heeft tot donderdagavond voor Zuid-Limburg code oranje afgekondigd in verband met de hevige regenval. Eerder gold nog code geel. Door wolkbreuken kwamen dinsdag in de namiddag veel straten, waaronder snelweg A79, blank te staan. Kelders in de regio Heerlen liepen onder, putdeksels kwamen omhoog.