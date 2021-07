Pools hof stelt uitspraak reikwijdte EU-recht uit tot donderdag

De uitspraak van het Poolse hof over de vraag of het nationaal recht zwaarder weegt dan Europees recht is uitgesteld tot donderdag, melden lokale media. Het is niet duidelijk waarom het oordeel langer op zich laat wachten. De zaak is aangespannen door de Poolse regering en wordt door experts gezien als de grootste uitdaging voor de rechtsorde in de Europese Unie tot nu toe. Critici zien de zaak als mogelijk begin van het Poolse vertrek uit de Europese Unie.