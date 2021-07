De Staat betaalt journalist Ans Boersma een schadevergoeding vanwege de schadelijke gevolgen die zij heeft ondervonden door informatieverzoeken aan de Turkse autoriteiten in 2018 en 2019. Over de hoogte van de schadevergoeding doen de partijen geen mededelingen. Boersma is volgens haar advocaat Tom de Boer tevreden met de schikking, die dinsdag definitief is geworden.