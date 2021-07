FrieslandCampina heeft voor het eerst een melkwagen in gebruik genomen die op waterstof rijdt. Het voertuig kan voorlopig alleen in de regio Groningen worden ingezet. Op dit moment laat de Nederlandse laadinfrastructuur alleen daar het gebruik van de melkwagen toe, maar het zuivelbedrijf heeft de ambitie om er in de toekomst meerdere in te zetten.