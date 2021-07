Veel mensen die afgelopen week positief zijn getest op het coronavirus, hebben het virus opgelopen in een café of discotheek. De horeca is de belangrijkste „setting van besmetting” geworden. Het is nu een grotere bron van infecties dan de thuissituatie, die in de afgelopen maanden elke lijst aanvoerde. Dat heeft Aura Timen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laten zien aan de Tweede Kamer.