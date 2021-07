Uitkeringsinstantie UWV heeft voor de periode van april tot en met juni aan bijna 45.000 werkgevers loonsteun toegekend. Daarmee was het bij het loket van de vijfde periode van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) veel rustiger dan in voorgaande periodes. Vooral horeca- en cateringbedrijven en winkeliers hadden nog wel behoefte aan de subsidies om salarissen te blijven betalen.