Techinvesteerder Prosus en chipbedrijven helpen AEX vooruit

De Amsterdamse AEX-index ging dinsdag verder vooruit onder aanvoering van techinvesteerder Prosus. Ook de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden in de kopgroep. In Londen stond de bankensector in de belangstelling na het opheffen van de dividendbeperkingen voor de Britse banken. Beleggers deden het verder rustig aan in afwachting van de resultaten van Goldman Sachs en JPMorgan Chase. De kwartaalcijfers van de Amerikaanse banken, die later op de dag naar buiten komen, geven het startsein voor het cijferseizoen op Wall Street.