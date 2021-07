Het Frans Hals Museum in Haarlem heeft het schilderij Elegant gezelschap in een Hollandse Renaissancezaal van de 17e-eeuwse schilders Dirck Hals en Dirck van Delen weer in huis. Enkele jaren geleden werd het teruggegeven aan de erven van Jacob Lierens (1877-1949), een Joodse zakenman en kunstverzamelaar uit Amsterdam. Hij had het aan het begin van de bezetting verkocht op een veiling.