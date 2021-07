Reizigers hebben vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in grote delen van Europa veel vragen over hun aanstaande vakantie. Dat leidt tot drukte bij de klantenservice van verschillende Nederlandse reisorganisaties. Zo heeft Sunweb het aantal medewerkers dat op de helpdesk werkt flink opgeschaald en is ook Corendon „continu bezig met het werven van extra mensen”.