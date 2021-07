De jongste verdachte Cheyenne V. (20) was doodsbang toen ze hielp bij het verbranden en in stukken zagen van het lijk van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden in juni 2019. Dat zei ze dinsdag snikkend tijdens de tweede dag van de inhoudelijk behandeling van de Steenbergse speciekuipmoord bij de rechtbank in Breda.