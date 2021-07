Britse banken stijgen op Londense beurs na opheffen dividendban

De Britse banken werden dinsdag hoger gezet op de beurs in Londen. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de Bank of England de dividendbeperkingen voor banken heeft opgeheven. De Europese aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de resultaten van Goldman Sachs en JPMorgan Chase. De kwartaalcijfers van de Amerikaanse banken, die later op de dag naar buiten komen, geven het startsein voor het cijferseizoen op Wall Street.