Nikkei klimt na positieve Chinese handelscijfers

De aandelenbeurs in Tokio ging dinsdag verder vooruit na de stevige winstbeurt een dag eerder. Beter dan verwachte handelscijfers uit China zorgden voor optimisme over het wereldwijde economische herstel van de coronacrisis. Ook trokken beleggers zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door de hoop op sterke bedrijfsresultaten. In de Verenigde Staten geven de banken Goldman Sachs en JPMorgan Chase later op de dag het startsein voor het cijferseizoen.