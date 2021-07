Prinses Beatrix was maandagmiddag even terug op bekend terrein. Ze bracht een bezoek aan de beeldententoonstelling ‘Voorhout Monumentaal’. Dat is een door Studio Pulchri opgezette herstart van ‘Den Haag Sculptuur’, dat door Beatrix de afgelopen twintig jaar regelmatig is geopend. Aan die reeks openluchttentoonstellingen kwam in 2016 mede door gebrek aan geld een einde.