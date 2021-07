Het vertrouwen in de woningmarkt is in het tweede kwartaal verder weggezakt. Door de hoge huizenprijzen en het aanhoudend lage aanbod aan te koop staande woningen vinden veel Nederlanders het nu geen goed moment om een huis te kopen, merkt huizenverkoopwebsite Funda. Toch wordt er op het platform nog wel veel naar woningen gezocht.