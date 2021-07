De hoogste Poolse rechter besluit dinsdag of het Europese recht boven het Poolse recht staat en dus of het Europese Hof van Justitie het laatste woord heeft in het Oost-Europese land. De zaak werd aangespannen door de nationalistische regering van Polen. Juridisch experts zien de zaak als de grootste uitdaging voor de rechtsorde in de Europese Unie tot nu toe.