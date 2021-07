Luchtvaartmaatschappijen hoorden maandag bij de verliezers op de Europese beurzen. Door de opmars van de Delta-variant van het coronavirus komen de toch al magere vooruitzichten voor het herstel van de luchtvaart in gevaar. In Amsterdam was Air France-KLM een duidelijk verliezer. Elders in Europa leverden bijvoorbeeld Lufthansa en Ryanair aan beurswaarde in.